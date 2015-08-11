В Раді пропонують "відновити історичну справедливість" і перейменувати копійку на рубль
17:16, 11 серпня 2015Курйози
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Депутат від "Блоку Петра Порошенка", колишній міністр охорони здоров'я Олег Мусій пропонує перейменувати копійку на рубль.
Олег Мусій / УНІАН
Відповідний законопроект уже зареєстровано в Апараті парламенту, повідомляє офіційний сайт БПП.
Текст законопроекту наразі відсутній на сайті Верховної Ради, однак його автор прокоментував свою ініціативу на офіційній сторінці "Блоку Петра Порошенка", повідомляє BBC Україна.
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За словами пана Мусія, історичною назвою меншої частини гривні - грошової одиниці часів Київської Русі - був саме "рубль", а не "копійка".
Отож, продовжує він, запровадження найменування рубль як меншої частини грошової одиниці сучасної України - гривні - "відновить історичну справедливість".
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