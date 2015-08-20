В Італії для зниження аварійності повій змусять ходити у формі

Таку пропозицію висунула влада міста Спіно-д'Адда, щоб знизити кількість аварійних ситуацій на дорогах, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

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На думку чиновників, працівниці цієї індустрії створюють небезпечні ситуації на трасі і повинні носити спеціальний одяг, як дорожні робітники.

Планується, що ці правила набудуть чинності вже з вересня. Тим, хто відмовиться від нововведень, загрожує штраф у розмірі 500 євро. У разі повторного порушення повій будуть забирати до поліцейського відділку.

Як зазначає The Independent, через міжнародну виставку "Експо-2015", яка проходить у Мілані з 1 травня по 31 жовтня, кількість куртизанок, які прагнуть нажитися на приїжджих, зросла на 15 тис.

В Італії не легалізована проституція, однак за законом дозволяється надавати інтимні послуги в приватному порядку. Покарання поширюється тільки на сутенерів та торговців людьми. Організована проституція, в тому числі публічні будинки, в країні заборонені з 1958 року.