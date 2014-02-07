В Амстердамі відкрили музей проституції

Перший у світі музей проституції «Секрети кварталу червоних ліхтарів» 6 лютого відкрився для відвідувачів в Амстердамі, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Автори ідеї стверджують, що у музеї показуватимуть усі ті подробиці роботи повій, «про які ви хотіли, але боялися запитати». Відвідувачам, зокрема, розкажуть, хто приходить працювати в борделі і як влаштований повсякденний побут цих людей.

Експозиція включає в себе розповідь про еволюцію професії з найдавніших часів до сучасності, про те, як змінювалися допоміжні знаряддя праці повій, такі як презервативи, лубриканти і секс-іграшки. Одне з приміщень музею відведено експозиції про БДСМ-практики, є кімната, присвячена проституції класу «люкс», і зал, покликаний показати побут «бідної повії».

Читайте такожУ Казахстані побудують першу приватну вязницю

Крім того, глядачам обіцяють допомогти скласти уявлення про те, як стояти в скляній вітрині борделю, залучаючи клієнтів.

На думку місцевої влади, створення такого музею було гарною ідеєю, оскільки допоможе туристам зрозуміти особливості непростої роботи повій, що, в свою чергу, повинно викликати у людей почуття поваги по відношенню до жриць кохання та їхньої праці.

Всього в амстердамському кварталі Червоних ліхтарів на легальних підставах працюють близько семи тисяч осіб. Більшість з них приїхали до Нідерландів у пошуках кращого життя з країн Східної Європи.

В Амстердамі проституція легалізована і знаходиться під суворим контролем з боку держави: співробітниці борделів і «приватники» платять податки й регулярно проходять медичне обстеження. Квартал червоних ліхтарів став однією з головних визначних пам'яток міста, приваблюючи до нього мільйони туристів щорічно.