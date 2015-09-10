Скандальний депутат хоче очолювати регіон у РФ, щоб ввести "поліцію моралі" і очистити його від геїв

Російський депутат Віталій Мілонов хотів би очолити якийсь регіон Росії, щоб очистити його від геїв. При цьому розвивати парламентську кар'єру депутат петербурзьких законодавчих зборів не має наміру.

Відповідаючи на питання радіостанції «Говорит Москва», чи готовий він стати головою якого-небудь регіону, Мілонов розповів, що у нього дійсно з'явилося бажання реалізувати свої ідеї на практиці.

«У Держдуму вже точно я ніколи не поїхав би. Мене ніхто туди і не запрошує. Очолити який-небудь район — із задоволенням. Щось хочеться практичне зробити, практично корисне. І найголовніше — точно не заради кар'єри. Тому що я не бачу себе на піку якоїсь політичної кар'єри. Я не вважаю, що це головне для мене — досягти тієї чи іншої політичної висоти», - сказав він.

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На своєму посту Мілонов в першу чергу займеться боротьбою з представниками ЛГБТ-спільноти, повіями і алкоголіками.

«Ми б зробили зразковий район: там не було б жодної повії, жодного наркомана, всі алкоголіки в ЛТП були б, діяла б «поліція моралі», жодного гомосексуаліста. Був би ідеальний район», - розповів про свою мрію Мілонов.

Він додав, що очолюваний ним регіон можна було б образно назвати «Духовний Константинополь».