Жителя США заарештували за водіння інвалідного візка у нетверезому стані

54-річного Ронні Скотта Хікса, який перебував у нетверезому стані, заарештували, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Metro.

Приїхавши на виклик, правоохоронці виявили 54-річного колясочника, який не міг нормально говорити. За заявою представників закону, вони відразу відчули від чоловіка запах алкоголю.

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Американець відмовився проходити перевірку на алкотестері. Крім того, він не дозволив обробити відкриту рану, яка вже була на його обличчі. Його відправили до в'язниці округу Бревард.

Як уточнює Metro, нинішній арешт Ронні Скотта поліцією став вже третім за рахунком (видання не уточнює причини попередніх затримань).