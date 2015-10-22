Китайським чиновникам заборонили гольф, обжерливість і коханок

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters, оновлений кодекс поведінки покликаний допомогти подолати корупцію в лавах держслужбовців і підтримати їх моральний образ.

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"Члени партії повинні розділяти громадський і приватний інтерес, віддаючи пріоритет громадському, і самовіддано працювати", - цитує агентство нові порядки, які формально поширюються на всі 88 млн членів Комуністичної партії Китаю.

Партійним китайцям також слід дотримуватися строгих звичаїв та уникати екстравагантності. Вживання вишуканих страв і гра в гольф заборонені окремо, так само як і "неприпустимі сексуальні відносини", що включають в себе подружню зраду і утримання коханок.

Крім того, забороняється створення розкольницьких закликів всередині партії, використання службового становища в особистих цілях і приховування інформації, здатної вплинути на якість роботи.

Пересічні китайці асоціюють гольф з розкішним рівнем життя - вважається, що чиновники грають в той час, коли їм слід працювати. З 2004 року в Китаї заборонено будівництво нових полів для цієї гри.