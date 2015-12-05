"Крим-няшу" Поклонську запропонували згодувати левам

Про це він заявив в ефірі радіостанції "Вести fm", передає События Крыма.

За словами Сатановського, його дуже обурила ідея голови окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова відібрати генератор у кримського сафарі-парку "Тайган" і намір Поклонської класифікувати надання генератора парку як можливе розкрадання так званого "державного майна".

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"Пані прокурор, це шантаж?" – поставив Сатановський питання своїй віртуальній співрозмовниці.

А щоб прокурор не говорила дурниць, він жартома запропонував згодувати її звірам.

"І звірі були б ситі, і прокурор би дурниць не говорила", – обґрунтував свою ідею Сатановський.

Наголошується, що раніше "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов у відповідь на інформацію "начальника управління МНС" Сергія Шахова про поставку дизель-генератора для замерзаючих тварин в парку "Тайган" заявив, що парк левів може сам придбати собі генератор.

Поклонська ж, у свою чергу, вказала на те, що такий "подарунок" "Тайгану" можна розцінювати як "розкрадання державного майна".

Раніше УНІАН повідомляв, що в ялтинському зоопарку "Казка" через низьку температуру померло дитинча бенгальської тигриці на прізвисько Тигрюля. "З 1 грудня у нас вийшов з ладу генератор, і ми не можемо забезпечити світло. На жаль, тільки завтра прийде з Москви великий генератор шістьдесяткіловатний. Але, на жаль, не змогли забезпечити теплом усіх", - підкреслив директор зоопарку Олег Зубков.