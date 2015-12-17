Тигр Амур і його друг-козел з'явилися в соцмережах

Про це повідомляється на сайті парку.

«Ми створили окремі групи Амур і Тимур в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Одноклассники». У наших офіційних групах будуть публікуватися свіжі новини про незвичайну дружбу Амура і Тимура», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що на сайті парку також відкрилася окрема сторінка, де розміщуватимуться всі цікаві матеріали, що стосуються теми дружби тварин (вірші, пісні, відгуки відомих людей, анекдоти та інше). Цей розділ можуть наповнювати всі бажаючі.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що в Приморському сафарі-парку тигр Амур поступився своїм притулком від снігопаду козлу Тимуру.