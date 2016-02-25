Лукашенко при зустрічі переплутав Путіна з Медведєвим (відео)

«Шановний Дмитре Анатолійовичу!», — почав свою промову Лукашенко, після чого розгублено підняв руки, виправився і почав виправдовуватися.

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Путін відреагував на це жартом, припустивши, що його колега обмовився, тому що «гроші-то там», маючи на увазі уряд, очолюваний Медведєвим (Дмитром Анатолійовичем).

«Ні, не через це. Ми довго говорили зараз про рецепти...», — відповів Олександр Лукашенко, дивлячись у камеру журналістів.

Після цього розмова перейшла в звичайне русло.