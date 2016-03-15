Сторож у Сочі забрав на дачу стілець із "заначкою" директора в €100 тисяч

Сам співробітник і не підозрював про те, що в ньому зашита така сума, передають "Вести.ru".

Зазначається, що зникнення стільців виявили недавно, коли стали готувати пансіонат до відкриття, оскільки розпочинається курортний сезон. Коли стали діставати меблі, прибрані на зиму на склади, з'ясувалося, що не вистачає кількох стільців.

Тоді директор санаторію і почав активні пошуки пропажі. Він не став звертатися до правоохоронних органів, вирішивши спробувати самостійно розслідувати цю подію.

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Завдяки тому, що кілька співробітників пансіонату пройшли перевірку на детекторі брехні, вдалося знайти того співробітника, який забрав собі на дачу кілька стільців.

"Поліграфіст сам здивувався, коли дізнався про те, що буде йтися про старі стільці, але директор санаторію наполягав на цьому і потім чесно сплатив послуги поліграфіста, оператора детектора брехні. Згодом з'ясувалося, що один із сторожів забрав ці стільці до себе на дачу", - йдеться у повідомленні.

Зараз стільці вже повернуто власникові, а подальша доля "заначки" невідома.