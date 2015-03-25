На вулицях Лондона сховали близько 500 орігамі-собак із 10-фунтових купюр (фото, відео)

17:50, 25 березня 2015
Курйози
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У компанії, яка ініціювала акцію, заявили, що хотіли змусити людей посміхнутися і зробити їх трохи багатшими.

@beaglestreet

Страхова компанія Beagle Street провела акцію, "заселивши" Лондон собаками, що зроблені з 10-фунтових купюр.

Близько 500 фігурок, що схожі на собак породи бігль, заховали в різних районах. Той, хто знайде таку фігурку, зможе забрати її собі, повідомляє Новое время з посиланням на The Telegraph.

Директор Beagle Street Меттью Гледхілл пояснив акцію добрими намірами змусити людей посміхнутися і зробити їх трохи багатшими.

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Слідом за Лондоном аналогічну акцію проведуть в інших британських містах.

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