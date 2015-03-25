На вулицях Лондона сховали близько 500 орігамі-собак із 10-фунтових купюр (фото, відео)

Страхова компанія Beagle Street провела акцію, "заселивши" Лондон собаками, що зроблені з 10-фунтових купюр.

Близько 500 фігурок, що схожі на собак породи бігль, заховали в різних районах. Той, хто знайде таку фігурку, зможе забрати її собі, повідомляє Новое время з посиланням на The Telegraph.

Директор Beagle Street Меттью Гледхілл пояснив акцію добрими намірами змусити людей посміхнутися і зробити їх трохи багатшими.

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Слідом за Лондоном аналогічну акцію проведуть в інших британських містах.

Keep your eyes peeled for £10 origami dogs London. Today we #ReleaseThePounds for @beaglestreetpic.twitter.com/4EkxDvchdh - Daniel Glover (@danielwglover) March 25, 2015

Ok opened it up to spend it (obvs) and it's from @beaglestreet - cute! #releasethepoundspic.twitter.com/nA9Mwr1F7N - Lucy McGettigan (@LucyMcGetts) March 25, 2015

We have something special up our sleeves for you tomorrow. Here's a sneak peek... #ReleaseThePoundspic.twitter.com/d6yUQyhre1 - Beagle Street (@beaglestreet) March 24, 2015

Well @AgeUKWest, there may be just one or two... pic.twitter.com/LcQ1FU3xNr - Beagle Street (@beaglestreet) March 25, 2015