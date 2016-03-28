В Австралії коала паралізувала рух на трасі (відео)
13:26, 28 березня 2016Курйози
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Рух на одному з шосе в Австралії було перервано після того, як на дорозі раптово з'явилася коала.
Коала на австралійській трасі паралізувала рух / скрін Youtube
Як повідомляє російська служба ВВС, трохи перепочивши, тварина стала неспішно пересуватися вздовж зупинених автомобілів, розважаючи таким чином їх водіїв.
У свою чергу поліцейський, що опинився на місці інциденту, супроводив коалу в безпечне місце.
Як раніше повідомляв УНІАН, курйозний випадок за участю тварини відбувся в США, де місцева поліція чотири години ганялася за одягненим в єдинорога поні. На пошуки тварини правоохоронцям навіть довелося відправити поліцейський вертоліт.
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