"Використаний прем'єр-міністр": Кемерона намагалися продати на eBay - ЗМІ

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Mashable.

На сайті онлайн-аукціону цього оголошення вже немає, однак скріншот збереглися в Imgur.

Згідно опису лота, на продаж був виставлений «використаний прем'єр-міністр», необхідності у якому більше немає. Коробка та інструкція до «товару» не додавалася.

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«Повинен забрати покупець. Продавець не готовий доторкатися до товару», – говорилося в описі.

На момент створення скріншоту за Кемерона пропонували £65,9 тис. Тоді до кінця торгів залишалося п'ять днів.

Раніше президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі виставили на продаж на eBay.

Також американська художниця безуспішно намагалася продати на eBay портрет голого кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.