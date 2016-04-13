"Використаний прем'єр-міністр": Кемерона намагалися продати на eBay - ЗМІ
Британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона намагалися продати на eBay.
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Mashable.
На сайті онлайн-аукціону цього оголошення вже немає, однак скріншот збереглися в Imgur.
Згідно опису лота, на продаж був виставлений «використаний прем'єр-міністр», необхідності у якому більше немає. Коробка та інструкція до «товару» не додавалася.
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«Повинен забрати покупець. Продавець не готовий доторкатися до товару», – говорилося в описі.
На момент створення скріншоту за Кемерона пропонували £65,9 тис. Тоді до кінця торгів залишалося п'ять днів.
Раніше президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі виставили на продаж на eBay.
Також американська художниця безуспішно намагалася продати на eBay портрет голого кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.