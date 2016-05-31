Біблію переклали на мову смайлів

Про це повідомляє Еспресо.тв з посиланням на The Guardian.

Автор проекту, який побажав залишитися невідомим, назвав свою роботу "Писанням для мілленіалів".

Скачати емодзі-Біблію можна в iTunes. "Чудовий і веселий спосіб ділитися Євангелією. Вивчи всі 66 книг з історіями про життя Авраама, Ноя і Ісуса, як ніколи раніше!" - йдеться в описі книги.

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Робота містить 3,3 тис. сторінок. Вона зайняла у автора проекту близько півроку. У новому форматі письмо використовувалося 80 різних емодзі і 200 слів.

Перекладач не розкриває своє ім'я, описуючи себе як "крутого чувака в сонячних окулярах". При цьому він зазначив, що не є християнином, хоча "багато в чому згоден з Ісусом".

"Я хотів зробити текст Біблії схожим на те, чим люди діляться SMS або твіти, скоротивши загальну кількість символів", - розповів автор видання. За його словами, ідея передати у вигляді піктограм текст Біблії народилася з твіттера @BibleEmoji.