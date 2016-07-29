Ще одне британське міністерство обзавелося котом

Як повідомляє Бі-бі-сі, чорний кіт прибув у свій новий дім ще в кінці червня, але через Brexit презентація головного мишолова мінфіну була відкладена. За словами співробітників, миші - давня проблема, але останнім часом гризуни осміліли і почали з'являтися в офісах навіть вдень.

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Гледстоун, у минулому бездомний кіт, став третім "співробітником" британського уряду, його "колеги" - кіт прем’єр-міністра Ларрі, який мешкає в офісі глави уряду з 2011 року, і кіт Палмерстоун, який раніше цього року почав "працювати" в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, після відставки Девіда Кемерона постало питання про долю кота Ларрі, що мешкав в офісі прем’єра з 2011 року. Однак кота вирішили залишити.