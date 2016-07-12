Головний мишолов резиденції британського прем'єра кіт Ларрі продовжить роботу після відставки Кемерона

Як повідомляє BBC, Ларрі, який був узятий в 2011 році з притулку, продовжить жити в резиденції, коли туди в'їде Тереза Мей, яка, як очікується, займе пост прем'єр-міністра 13 липня. Кіт є державним службовцем і не належить родині Кемеронів.

На сторінці кота в "Твіттері" також підтверджена інформація, що він залишиться в прем'єрській резиденції.

Ларрі став одним з найзнаменитіших котів на Даунінг-стріт. У 2011 році йому була присвячена книга "Щоденники Ларрі".

Ларрі став третім котом в історії резиденції, який офіційно зайняв пост головного мишолова.

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З 1989 по 1997 рік цей пост займав кіт на ім'я Хамфрі. На цій посаді він перебував при прем'єрстві Маргарет Тетчер, Джона Мейджора і Тоні Блера. Хамфрі пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям, хоча ходили чутки, що його не злюбила дружина Блера Шері. Він помер у 2006 році, а до своєї смерті жив у будинку одного зі службовців резиденції.

У 2007 році посаду головного мишолова посіла кішка Сібіл, яка належала канцлеру казначейства країни Алістеру Дарлінгу. Однак Сібіл покинула свій пост вже в 2008 році, а в 2009 році померла. Ходили чутки, що Сібіл не подобалася прем'єр-міністрові Гордону Брауну.

З 2012 року по 2014 роки Ларрі допомагала виконувати його обов'язки кішка Фрейя, яка належить нинішньому голові казначейства Джорджу Осборну. Проте кішка постійно тікала, а одного разу потрапила під машину. Після цього Осборн відправив її в графство Кент.