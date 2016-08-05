Іран став першою державою, яка заборонила Pokemon Go

Рішення було прийнято Вищою радою віртуального простору - офіційним відомством, що здійснює нагляд за онлайн-активністю жителів Ірану, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Чиновники стверджують, що таке рішення було прийнято "з міркувань безпеки".

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Іран став першою державою, яка наклала повну заборону на Pokemon Go.

Минулого місяця повідомлялося, що іранська влада з'ясовує, наскільки творці гри готові співпрацювати з ними, перед тим як прийняти рішення про заборону.

Індонезія раніше заборонила поліцейським грати під час роботи, а ізраїльська влада прийняла аналогічне рішення щодо військовослужбовців на військових базах.

Влада штату Нью-Йорк заборонили грати в Pokemon Go секс-злочинців.