Знайшли алмаз вагою в 478 карат (фото)
11:57, 22 вересня 2008Курйози
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Вартість може перевищити $12 мільйонів
|Фото Reuters
Камінь знайшли робітники копальні Летсенг, що на 70 відсотків належить британській компанії Gem Diamonds, 8 вересня. У невідшліфованому вигляді алмаз є двадцятим у світі за величиною.
За словами представника компанії, після ограновування його маса зменшиться до 150 карат.
|Фото Reuters
Найбільшим в світі алмазом вважається знайдений у Південній Африці в 1905 році Куллінан вагою в 3106 карат. З нього було зроблено більше 100 діамантів, найбільші з яких прикрасили Королівський скіпетр і Корону Британської імперії.
Як відзначає Reuters, копальня Летсенг, є однією з найбагатших у світі. Чотири з 20 найбільших алмазів було знайдено саме там.
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