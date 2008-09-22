Знайшли алмаз вагою в 478 карат (фото)

У королівстві Лесото знайдено алмаз вагою в 478 карат, передає агентство France Presse. Як стверджують власники каменя, знайдений алмаз після ограновування може стати одним з найбільших у світі.

Камінь знайшли робітники копальні Летсенг, що на 70 відсотків належить британській компанії Gem Diamonds, 8 вересня. У невідшліфованому вигляді алмаз є двадцятим у світі за величиною.

За словами представника компанії, після ограновування його маса зменшиться до 150 карат.

Як передає Reuters, точно вартість каменя можна буде оцінити лише після того, як його розділять на дрібніші діаманти. Як очікується, вона складе більше 12 мільйонів доларів.

Найбільшим в світі алмазом вважається знайдений у Південній Африці в 1905 році Куллінан вагою в 3106 карат. З нього було зроблено більше 100 діамантів, найбільші з яких прикрасили Королівський скіпетр і Корону Британської імперії.

Як відзначає Reuters, копальня Летсенг, є однією з найбагатших у світі. Чотири з 20 найбільших алмазів було знайдено саме там.

Лента.ру