'Ізгої' та заборонена опозиція: у Росії стартували 'вибори' на тлі війни в Україні, - CNN

Опозиційній партії "Яблуко" заборонили балотуватися, а в Рязані всі шестеро кандидатів не прийшли на телевізійні дебати.

У Росії розпочинаються парламентські вибори – перші після початку повномасштабного вторгнення в Україну. На тлі голосування критична опозиція фактично відсутня, а єдину зареєстровану антивоєнну партію "Яблуко" заборонили незадовго до виборів, пише CNN.

Голосування триватиме три дні, починаючи з п’ятниці. Росіяни обиратимуть 450 депутатів Державної думи, а також керівників регіонів і муніципалітетів. Голосування також проходитиме на контрольованих Росією частинах України – у Криму, Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

Одним із показових епізодів перед виборами стали дебати у Рязані. Усі шестеро зареєстрованих кандидатів не з’явилися на телевізійний ефір державного телеканалу "Росія-1".

Відео дня

"Кандидати не з’явилися до нашої студії, тому я поки що прощаюся", – сказала ведуча Єлизавета Дорохіна, після чого трансляція перейшла на рекламну паузу. У студії при цьому залишилися три порожні подіуми.

Очікується, що партія "Єдина Росія", яка підтримує Володимира Путіна та понад 20 років домінує у внутрішній політиці країни, отримає більшість місць.

"Ті, хто виступає проти, – ізгої та вороги"

За словами московського політичного аналітика Андрія Колеснікова, російська політична система є "жорстким, персоналістським режимом з інституціями, що наслідують імітацію":

"Вибори жодним чином не впливають на характер політики, яка є заздалегідь визначеною. Їхня головна мета – продемонструвати громадськості "ефект більшості": усі "за" політику Путіна, а ті, хто виступає проти неї, – ізгої та вороги".

Вибори відбуваються на тлі соціальної напруженості в Росії. У тексті зазначається, що обмеження доступу до Інтернету, репресії проти громадянського суспільства та інакомислення впливають на багатьох росіян.

Водночас далекобійні удари України по російській території стали нагадуванням про війну. Атаки на нафтопереробні заводи призвели до нестачі палива та черг автомобілів у великих містах, а удари по найбільших російських інтернет-магазинах посилили тиск на економіку воєнного часу.

Деякі росіяни говорять про бажання завершення війни. Одна з опитаних CNN мешканок Москви Раїса заявила, що хоче, щоб майбутнє було "мирним", і додала: "Я дуже хочу, щоб усе це закінчилося".

73-річна Марина Олександрівна розповіла, що ще не визначилася, за кого голосуватиме, але "завжди голосує". Водночас вона сказала:

"Важливо не хто голосує, а хто рахує голоси".

У Москві влада також запровадила матеріальні стимули у вигляді балів за призи для мешканців столиці, які голосуватимуть онлайн або через електронний термінал, а не паперовим бюлетенем. Критики електронного голосування заявляють, що воно менш прозоре.

"Яблуко" не допустили до виборів

Окремою особливістю цьогорічних виборів стало виключення з виборів партії "Яблуко" – єдиної зареєстрованої антивоєнної партії Росії.

Спочатку партія отримала дозвіл на участь у виборах, однак минулого місяця Верховний суд заборонив їй балотуватися. "Родина" подала позов проти "Яблука", звинувативши партію в іноземному фінансуванні та порушеннях авторських прав. Керівництво "Яблука" вважає це рішення політично мотивованим.

Співзасновник партії Григорій Явлінський заявив, що Кремль був здивований підтримкою "Яблука" та його основного послання – заклику до припинення вогню в Україні:

"У нас у Росії ще немає демократії. Ми розпочали наші реформи 30 років тому, але повністю провалилися, і тому в нас авторитарна система, яка не готова до демократичних виборів".

За його словами, кандидати, яким дозволили брати участь у виборах, "на 100% підтримують нинішню політичну лінію Кремля", тоді як "Яблуко" виступає за альтернативу, негайне припинення вогню та переговори з Україною, Європою та США.

На вибори йдуть ветерани війни

Ще однією особливістю виборів стала велика кількість ветеранів війни в Україні серед кандидатів. До Державної думи балотуються 186 ветеранів, а понад 1500 колишніх військовослужбовців – на регіональні та муніципальні посади.

Це відбувається після запуску Путіним у 2024 році програми "Час героїв", покликаної готувати ветеранів до державних посад.Водночас жоден із кандидатів-ветеранів, з якими зв’язалася CNN, не погодився дати інтерв’ю.

Експерти, яких цитує видання, вважають, що результати виборів будуть використані для посилення мандата Путіна під час війни. У російських соціальних мережах також поширюються чутки про можливу подальшу мобілізацію після виборів, однак Кремль це заперечує.

Колесніков заявив, що вибори будуть представлені як подальша легітимізація війни та внутрішніх політичних репресій.

Водночас частина мешканців Москви говорить про надію на стабільність і покращення відносин із людьми за кордоном. Шістдесятитрирічний Олег заявив, що сподівається на "певну стабільність" для простих людей та покращення зв’язків із людьми за кордоном – як на Заході, так і на Сході.

Вибори в РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, правителт Росії Володимир Путін готується до підбиття підсумків у воєнний час, оскільки Кремль готується до проведення перших парламентських виборів з часу повномасштабного вторгнення країни в Україну на початку 2022 року.

CNBC пише, що всі партії, що беруть участь у виборах, принаймні певною мірою публічно підтвердили свою лояльність Путіну та його політичним поглядам.

Очільник Кремля закликав росіян прийти на голосування і продемонструвати підтримку війни, що триває п'ятий рік. За словами Путіна, має значення голос кожного виборця, оскільки від вибору росіян залежить, які політичні сили представлятимуть інтереси людей у Думі та регіонах.

Вас також можуть зацікавити новини: