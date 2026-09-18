'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: свіжий курс долара і євро на пʼятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у пʼятницю, 18 вересня, зріс на 10 копійок і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у пʼятницю зріс на 21 копійку і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 27 копійок і становить 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк на 18 вересня встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 44,66 гривні за долар. Тобто вітчизняна валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановили на позначці в 51,24 гривні за один євро. Таким чином гривня зросла на 21 копійку.

Курс долара до гривні в банках 18 вересня зріс на 4 копійки і складав 44,96 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 51,79 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 51,10 гривні за євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що найближчий тиждень, найімовірніше, не стане періодом різких валютних змін. За його словами, протягом 21-27 вересня курс долара в Україні перебуватиме в межах 44,4-44,8 грн., а курс євро становитиме 51,5-52,5 грн.

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