'Пряник' для Путіна: Трамп може запропонувати РФ бізнес-угоди ще до завершення війни, - NYT

У Білому домі розглядають можливість укласти з Москвою ділові угоди ще до завершення війни, сподіваючись підштовхнути Путіна до припинення бойових дій.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладення економічних угод із Росією ще до припинення бойових дій в Україні. За задумом американських посадовців, такі домовленості можуть стати додатковим стимулом для Володимира Путіна погодитися на завершення війни.

Про це пише The New York Times, посилаючись на двох людей, близьких до переговорів. За словами одного з американських чиновників, Вашингтон вважає, що дострокові бізнес-угоди могли б продемонструвати Москві серйозність намірів США щодо перезавантаження відносин із Росією.

Такий підхід відрізняється від позиції Трампа, яку він озвучував раніше. Торік американський президент заявляв, що Сполучені Штати не укладатимуть із Росією великих економічних домовленостей, доки війна не буде врегульована.

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Тепер же американська адміністрація, схоже, намагається поєднати тиск на Кремль із потенційними економічними вигодами.

США одночасно посилюють санкційний тиск

Паралельно Конгрес США ухвалив масштабний законопроєкт про нові санкції проти Росії. 16 вересня Палата представників підтримала документ 262 голосами проти 159 після того, як у серпні його схвалив Сенат.

Законопроєкт передбачає посилення обмежень проти російського енергетичного та фінансового секторів, представників російської влади, банків і так званого "тіньового флоту". Також президент США отримує можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Документ уже направили Трампу на підпис.

Таким чином, Вашингтон одночасно розглядає два інструменти впливу на Москву – посилення санкцій та можливі економічні стимули.

Прихильники санкцій у Конгресі вважають, що посилення економічного тиску має змусити Кремль погодитися на переговори. Водночас у Білому домі шукають додаткові способи переконати російське керівництво припинити бойові дії.

Які саме угоди можуть запропонувати Москві

Поки що конкретний перелік можливих домовленостей не розголошується.

Водночас після зустрічі Путіна зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Москві 5 вересня радник Кремля Юрій Ушаков заявив, що сторони детально обговорювали економічні питання та потенційні великі російсько-американські проєкти.

Росія вже тривалий час намагається запропонувати Вашингтону різні варіанти економічної співпраці – від спільних проєктів у видобувній галузі до співпраці в Арктиці та торгівлі енергоносіями.

За даними джерел, близьких до переговорів, у команді Трампа вважають, що певні домовленості ще до завершення війни могли б переконати частину російської еліти в реальності майбутнього покращення відносин зі США.

Переговори вперлися в територіальне питання

Однією з головних перешкод залишається питання територій.

Під час нещодавніх переговорів російська сторона наполягає на своїх вимогах щодо контролю над частиною Донецької області. Україна не погоджується добровільно віддавати території, які контролює.

Кушнер, виступаючи на зустрічі міжнародних прихильників України в Києві, заявив, що Путін уже окреслив свою "лінію досягнення", однак Україна не погоджується відступити до неї.

За словами Кушнера, завдання американської адміністрації як посередника полягає в тому, щоб знайти рішення, яке дозволило б обом сторонам просунутися вперед.

Новий підхід Вашингтона може свідчити про спробу змінити тактику після того, як переговори щодо територіальних поступок зайшли в глухий кут.

Мирні переговори

Українські чиновники раніше повідомляли, що переговори за посередництва США можуть відновитися найближчим часом. Серед можливих тем – обмежене припинення ударів по енергетичній інфраструктурі або судноплавству в Чорному морі.

Зокрема, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наступний раунд мирних переговорів планується провести в жовтні. За його словами, йдеться про тристоронній формат переговорів, однак він не став уточнювати місце проведення потенційної зустрічі.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що США сподіваються на тристоронні переговори щодо війни Росії проти України, але визнають відсутність спільного бачення між сторонами.

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