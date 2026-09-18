В Україні подорожчав долар: курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,44 грн, а євро – 51,10 грн.

Курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 18 вересня, зріс на 4 копійки і складає 44,96 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 51,79 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,86 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,95 грн/євро, а курс продажу - 51,70 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 18 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,66 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на пʼятницю було встановлено на рівні 51,24 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що протягом 21-27 вересня курс долара в Україні перебуватиме в межах 44,4-44,8 грн. Курс євро може залишатися дещо рухливішим через світове співвідношення євро/долар і становитиме 51,5-52,5 грн.

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