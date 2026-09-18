Озонова діра над Антарктидою різко збільшилася (фото)

Вчені зафіксували різке збільшення озонової діри у вересні.

Озонова діра над Антарктидою у вересні почала стрімко збільшуватися і вже перевищила середні показники для цього періоду.

Як пише Daily Mail, у серпні озонова діра формувалася звичайними темпами і досягла площі близько 15 млн кв. км. Однак у першій половині вересня її розміри різко зросли. 12 вересня її площа становила близько 25 млн кв. км, що приблизно на 5 млн кв. км більше середнього значення для цієї пори року.

Фахівці прогнозують, що найближчим часом озонова діра може продовжувати збільшуватися.

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За словами директора Служби моніторингу атмосфери "Коперник" (CAMS) Лорана Руля, на її розвиток впливає складне поєднання атмосферних і хімічних факторів. Однією з ймовірних причин нинішнього прискореного зростання стало різке зниження температури в стратосфері. У холодних умовах утворюються полярні стратосферні хмари, які сприяють хімічним реакціям за участю галогенів і прискорюють руйнування озону під впливом сонячного світла.

Озоновий шар захищає Землю, поглинаючи значну частину ультрафіолетового випромінювання Сонця. Його витончення особливо помітне над Антарктидою, де озонова діра щорічно утворюється протягом південної весни – приблизно з вересня по листопад.

При цьому нинішнє збільшення розмірів не означає, що відновлення озонового шару зупинилося. В останні роки озонові діри загалом ставали меншими й існували коротший час, що пов’язують із поступовим відновленням шару після скорочення викидів озоноруйнівних речовин.

Вчені наголошують, що розміри антарктичної озонової діри сильно змінюються з року в рік. Тому оцінювати ситуацію необхідно не тільки за її площею, а й за іншими атмосферними показниками.

Озонова діра над Антарктикою – подробиці

У 2025 році озонова діра над Антарктикою закрилася раніше, ніж зазвичай – 1 грудня, ставши найкоротшою за останні шість років. Перші значення нижче 220 одиниць Добсона зафіксували 3 серпня, а з 17 листопада рівень озону почав стабільно повертатися до норми. За даними CAMS і NASA, діра другий рік поспіль була відносно невеликою. Вчені пов’язують це з поступовим відновленням озонового шару після заборони озоноруйнівних речовин.

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