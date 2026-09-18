Вчені відкрили новий вид із сімейства котячих вперше за століття

Наразі в руках вчених є лише один живий представник цього виду, але десь в джунглях Болівії мають бути ще.

Останніми десятиліттями вчені вкрай рідко відкривають нові види тварин. Та й то зазвичай йдеться про якихось жуків, або морських істот в глибинах океану. Тож відкриття досі невідомого науці виду ссавців стає справжньою сенсацією.

Як пише науковий вісник IFLScience, нещодавно у південноамериканській країні Болівія описали новий вид дикого кота. І це перше відкриття нового виду сімейства котячих за останнє століття.

Ця історія почалася з невеликої плямистої кішки на ім’я Тілкайо, яка живе у притулку для диких тварин Senda Verde в болівійському регіоні Юнгас. Дослідниця та співавторка наукової роботи, опублікованої в журналі Current Biology, Паола Ногалес Аскаррунс вперше зустріла тварину, коли працювала там волонтеркою. Раніше кішку утримувала місцева родина як домашню тварину, тому після потрапляння до притулку повернути її в дику природу вже не могли.

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За словами дослідниці, тварина має незвичну зовнішність. "Якби ви побачили цю кішку, вона була б меншою за домашню. А вуха у неї справді округлі, як у плюшевого ведмедика, вона дуже красива", - розповіла вона.

Спочатку вчені припускали, що Тілкайо може належати до виду Leopardus tigrinus, відомого як північна тигрова кішка або онцила. Водночас її зовнішність більше нагадувала південну тигрову кішку Leopardus guttulus. Проблема полягала в тому, що цей вид, за наявними даними, мешкав у Бразилії, а його присутність у Болівії не була відома.

Щоб з’ясувати походження тварини, дослідниця разом із колегами взяла зразки шерсті та слини для генетичного аналізу. Перші результати виявилися незрозумілими й не відповідали відомим генетичним характеристикам згаданих видів. Через це дослідники спочатку припустили, що під час аналізу могла статися помилка або забруднення зразка.

Через кілька років Ногалес Аскаррунс повторила дослідження, використавши нові знання про аналіз ДНК. Цього разу вчені дослідили мітохондріальний і ядерний геноми та порівняли їх із генетичними даними інших тигрових кішок і музейних зразків. Результати показали, що Тілкайо належить до раніше невідомого науці виду.

Дослідження показало, що еволюційна лінія цього виду, який на честь Тілкайо назвали Leopardus tilcayo, відокремилася від близьких видів приблизно 1,4 млн років тому. За еволюційними мірками це досить давно.

Автори зазначають, що новий вид легко було не помітити через зовнішню схожість із іншими тигровими кішками. Деякі музейні зразки та тварини, зафіксовані фотопастками, могли бути неправильно визначені. Leopardus tilcayo відрізняється, зокрема, більшими розетками на шерсті та довшим, менш пухнастим хвостом. Довжина тіла становить близько 42,5–50,5 см, а хвоста – 25–26,5 см.

Втім, наразі Тілкайо є єдиним відомим представником цього виду, що перебуває в неволі.

З відкриттям Leopardus tilcayo кількість відомих видів тигрових кішок у Південній Америці зросла до п’яти. Дослідниця припускає, що на континенті можуть залишатися й інші невідомі види, зокрема в Аргентині. Вона планує продовжити вивчення музейних зразків, щоб уточнити поширення цих тварин.

"Я хотіла б донести до людей, що нам досі так багато потрібно відкрити. Тож нам просто потрібно озирнутися навколо – у нас досі так багато видів, які належить описати", - зазначила пані Аскаррунс.

Інші наукові відкриття

Як писав УНІАН, палеонтологи вперше виявили рештки диплодока за межами Північної Америки – у муніципалітеті Ель-Кастельяр в Іспанії. Знахідка, що включає 14 добре збережених хвостових хребців віком близько 150 мільйонів років, підтверджує, що цей гігантський завропод довжиною приблизно 25 метрів мешкав і в Європі.

Також ми розповідали, що дослідники з Міннесоти виявили несподівані зв'язки між вовками і поширенням диких чорниць в лісах. З'ясувалося, що вовки не просто поїдають дикі ягоди, але й підвищують шанси на проростання їх насіння та розносять його на значні відстані.

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