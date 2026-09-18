Росіяни атакували індустріальний парк на Житомирщині: є жертви та поранені (фото)

Російські війська вдарили по цивільному підприємству в Коростенському районі ввечері 17 вересня.

Увечері 17 вересня росіяни завдали удару по індустріальному парку в Коростенському районі Житомирської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Про це повідомили ДСНС та голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"На Житомирщині знову під ударом ворога опинилося цивільне підприємство. Росіяни завдали удару по індустріальному парку в Коростенському районі… Наразі відомо про 2 загиблих та 2 постраждалих громадян, які у стані середньої важкості знаходяться в лікарнях", – повідомив очільник області.

За даними ДСНС, через атаку виникли пожежі у складській та виробничій будівлях.

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Станом на ранок загоряння вдалося загасити. На місці працювали 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС, а також екстрені служби й волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

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Як повідомляв УНІАН, внаслідок нічної масованої атаки російських безпілотників на Конотоп Сумської області пошкоджено об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, приватні будинки, газорозподільну мережу та залізницю.

Крім того, стало відомо, що через російську атаку на Фастівський район Київщини 18 вересня постраждала ціла родина – двоє дорослих та троє дітей.

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