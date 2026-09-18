Навроцький і Туск влаштували публічну перепалку через фразу про 'поступку територіями'

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його слова стосувалися історичних подій, після того як прем’єр Туск закликав видалити допис про втрату територій.

Президент Польщі Кароль Навроцький і прем’єр-міністр Дональд Туск обмінялися заявами через допис глави держави про втрату територій під час Другої світової війни.

17 вересня Навроцький опублікував у соціальній мережі Х допис до річниці поразки Польщі на початку Другої світової війни. Тоді західну частину країни окупували війська Вермахту, а східну – Радянського Союзу.

"Ми є народом, який може втратити територію, але ніколи не втратить душі; може віддати територію – але ніколи не віддасть своєї Вітчизни", – написав Навроцький.

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Туск розкритикував ці слова президента та закликав його видалити допис.

"Пане президенте, пропоную видалити цей допис. Ми не збираємося поступатися жодним клаптиком нашої території", – заявив прем’єр.

Навроцький у відповідь наголосив, що його слова стосувалися історичних подій.

"Варто знати: 87 років тому ми втратили територію, але не втратили Батьківщину", – написав президент.

Водночас Навроцький порадив Туску замість коментарів у мережі звернути увагу на його законопроєкт щодо зниження цін на пальне.

"До слова, замість сидіння в мережі та коментування раджу вам якнайшвидше звернути увагу на мій законопроєкт щодо зниження цін на пальне – поляки чекають цього", – додав він.

Інші заяви Навроцького - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Польщі Кароль Навроцький надіслав українському лідеру Володимиру Зеленському вітального листа з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності та побажав перемоги у війні.

"У цьому листі президент фактично побажав Україні перемоги у війні з Росією та зазначив, що існує низка напруженостей, які ми хотіли б зменшити... Найголовніше, що Польща дбає про добросусідські відносини. Вони повинні базуватися на певних фундаментальних засадах, і такою основою є, серед іншого, історична правда", – сказав він.

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