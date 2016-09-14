Китайським містом прокотився "Місяць" (відео)
12:48, 14 вересня 2016Курйози
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В адміністративному центрі китайської провінції Фуцзянь здулася величезна повітряна куля.
Величезна повітряна куля прокотилася китайським містом / скріншот
Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".
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"Величезний повітряна куля у вигляді Місяця здувається по мірі наближення", - йдеться в повідомленні.
При цьому агентство на своїй сторінці в Twitter відзначило відео хештегом #MidAutumnFestival, що означає "Свято середини осені", який традиційно проходить в ці дні в Китаї.
Huge moon balloon blown away in Fuzhou, E China, as #TyphoonMeranti approaches. Moonless #MidAutumnFestival? pic.twitter.com/5YqrYAuRdk— China Xinhua News (@XHNews) September 14, 2016
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