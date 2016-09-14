Китайським містом прокотився "Місяць" (відео)

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

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"Величезний повітряна куля у вигляді Місяця здувається по мірі наближення", - йдеться в повідомленні.

При цьому агентство на своїй сторінці в Twitter відзначило відео хештегом #MidAutumnFestival, що означає "Свято середини осені", який традиційно проходить в ці дні в Китаї.