Хитра реклама заманила у військкомат жителів Челябінська, які розраховували уникнути призову

Як повідомляє Metro, за допомогою оголошень на вулицях Челябінська і в інтернеті призовникам повідомили, що є легальний спосіб отримати військовий квиток.

Наївні жителі Челябінська вирішили, що, отримавши квиток таким способом, їм не доведеться проходити службу. В офісі організації, що розмістила оголошення, вони заповнювали документи зі своїми даними.

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Після цього їм пояснювали, що військовий квиток вони отримають через рік, так як для отримання військового квитка потрібно відслужити в армії.

"У деяких починалася істерика. Коли хлопці розуміли, що їх дані підуть у військкомат, починали кричати, дзвонити мамі", - розповіли в організації Союз призовників Росії, яка і придумала такий спосіб зібрати дані потенційних "ухильників".

"В бійку ніхто не ліз, так як призовники розуміли, що шансів набити морду тому, хто сам недавно з армії, немає. А кілька людей на місці усвідомили, що піти в армію необхідно, і дійсно записувалися в Союз призовників", - пише Metro.

Видання зазначає, що за час осіннього призову, який розпочнеться 1 жовтня, в російські війська планується направити 152 тисячі осіб.