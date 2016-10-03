В Австралії жінка шльопанцем прогнала величезного крокодила (відео)

Вчинок сміливої жінки зняв на відео любитель крокодилів Лундон Анлезарк, передає ВВС.

"Я не думаю, що вона зрозуміла, наскільки небезпечною була така її поведінка", - зазначив Анлезарк.

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Вважається, що щонайменше 120 крокодилів мешкають у цій ділянці в Національному парку Какаду.

Останній смертельний напад на людину стався тут у 1987 році.

Раніше на півночі Австралії крокодил заліз у намет до туриста, який спав, і вкусив його за ногу.