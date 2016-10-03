В Австралії жінка шльопанцем прогнала величезного крокодила (відео)
11:56, 03 жовтня 2016Курйози
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В Австралії у Нацпарку Какаду жінка шльопанцем прогнала величезного крокодила, який плив до неї та її собаки.
Жінка прогнала крокодила / Скріншот
Вчинок сміливої жінки зняв на відео любитель крокодилів Лундон Анлезарк, передає ВВС.
"Я не думаю, що вона зрозуміла, наскільки небезпечною була така її поведінка", - зазначив Анлезарк.
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Вважається, що щонайменше 120 крокодилів мешкають у цій ділянці в Національному парку Какаду.
Останній смертельний напад на людину стався тут у 1987 році.
Раніше на півночі Австралії крокодил заліз у намет до туриста, який спав, і вкусив його за ногу.
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