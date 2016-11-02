Австралієць з картоплини і консервної банки змайстрував фотоапарат (відео)

Колін Лоу опублікував в соцмережі фотографії, зняті на диво-фотоапарат.

Про це повідомляє ТСН. До згаданих матеріалів Колін Лоу додав ще магніт, кіноплівку, клейку стрічку і гумку. Читайте такожВизначені кращі панорамні фото в світі (галерея) Винаходом чоловік похвалився на сторінці в соцмережі. Туди ж виклав фотографії, зняті на диво-фотоапарат.

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