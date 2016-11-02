Австралієць з картоплини і консервної банки змайстрував фотоапарат (відео)
20:27, 02 листопада 2016Курйози
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Колін Лоу опублікував в соцмережі фотографії, зняті на диво-фотоапарат.
Винаходом чоловік похвалився на сторінці в соцмережі / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
До згаданих матеріалів Колін Лоу додав ще магніт, кіноплівку, клейку стрічку і гумку.
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Винаходом чоловік похвалився на сторінці в соцмережі.
Туди ж виклав фотографії, зняті на диво-фотоапарат.
Фотоапарат з картоплини і консервної банки змайстрував австралійський фотограф
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