Австралієць з картоплини і консервної банки змайстрував фотоапарат (відео)

20:27, 02 листопада 2016
Курйози
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Колін Лоу опублікував в соцмережі фотографії, зняті на диво-фотоапарат.

20_foto.МР4 /

Про це повідомляє ТСН.

До згаданих матеріалів Колін Лоу додав ще магніт, кіноплівку, клейку стрічку і гумку.

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Винаходом чоловік похвалився на сторінці в соцмережі.

Туди ж виклав фотографії, зняті на диво-фотоапарат.

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