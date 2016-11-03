Хімія в пляшечці і поїздка до Нарнії: найприкольніші фотожаби і коуби про "радощі" Добкіна-молодшого в Раді

Нагадаємо, прочитавши повідомлення про тур за 135 тисяч євро, Добкін на радощах сховався за колоноюі випив води, ймовірно, запивши щось. Після цього народний обранець поводив себе нервово, як у стані наркотичного сп'яніння.

Така цікава подія не залишилася непоміченою і викликала бурхливе обговорення у соцмережах - як про тур за нечувану ціну, так і про характер речовини, яку міг спожити народний депутат. А разом з тим, як бачимо, і хвилю народної творчості на цю тему.