Хімія в пляшечці і поїздка до Нарнії: найприкольніші фотожаби і коуби про "радощі" Добкіна-молодшого в Раді

15:20, 03 листопада 2016
Курйози
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УНІАН підібрав найцікавіші фотожаби і коуби на тему дивної поведінки народного депутата Дмитра Добкіна під час засідання ВР 1 листопада.

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Нагадаємо, прочитавши повідомлення про тур за 135 тисяч євро, Добкін на радощах сховався за колоноюі випив води, ймовірно, запивши щось. Після цього народний обранець поводив себе нервово, як у стані наркотичного сп'яніння.

Така цікава подія не залишилася непоміченою і викликала бурхливе обговорення у соцмережах - як про тур за нечувану ціну, так і про характер речовини, яку міг спожити народний депутат. А разом з тим, як бачимо, і хвилю народної творчості на цю тему.

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