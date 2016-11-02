Добкін-старший про дивну поведінку брата: в Раді від одного повітря можна сп'яніти

Михайло Добкін заявив, що його брат і народний депутат Дмитро не збирався купувати тур за 135 тисяч євро, а його специфічна поведінка викликана атмосферою у Верховній Раді.

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"Якщо подивитися, що там написано, крім цифр, то там є така фраза, питання: "Приймайте рішення, будемо чекати вашої відповіді". Мій брат не купував цей тур, купувати не збирався, і не тільки тому, що це стало предметом загального обговорення. Плануючи свій відпочинок на зимові канікули, він попросив туроператора знайти альтернативу. Йому надіслали варіанти, той, що опублікували - це найдорожчий варіант, десь в Індійському океані. Ніхто не збирався його купувати. Незважаючи на його декларацію, він не може дозволити собі такий відпочинок", - цитує Добкіна "112 Україна".

Також він прокоментував поведінку брата: "Щоб перебувати у ВР в піднесеному настрої, немає необхідності вживати алкоголь або інші стимулятори. Там така обстановка, і можна зустріти такі приємні обличчя, що від одного виду і повітря можна сп'яніти", - говорить депутат.

Як повідомляв УНІАН, нардеп від "Самопомічі" Семен Семенченко закликав Дмитра Добкіна скласти мандат через неадекватну поведінку.

Дмитро Добкін пройшов у Раду по 178 виборчому округу в Харківській області (місто Балаклея). За весь час свого депутатства він не вніс до парламенту жодного законопроекту. Раніше сьогодні в мережі було опубліковано відео з Добкіним.

1 листопада під час засідання Ради він читав повідомлення про тур за 135 тисяч євро, після чого сховався за колоною і випив води, ймовірно, запивши щось. Після цього він поводив себе нервово, ймовірно, як у стані наркотичного сп'яніння. Неадекватна поведінка нардепа в Раді на камери фіксують не вперше.