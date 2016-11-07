У мережі з'явився ролик про Саакашвілі "До побачення, Міша!" (відео)

У мережі з'явилося відео "прощання" з Михайлом Саакашвілі, в якому під відому пісню про олімпійського медведика зібрали кадри з життя екс-губернатора.

Відео на своєму каналі YouTube опублікувало видання Таймер, яке пов'язують з одеським сепаратистом Ігорем Марковим. Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі сьогодні заявив про відставку з поста глави Одеської області.

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