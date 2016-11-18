Чоловік, який розбив вікно у київському метро, через два місяці з'явився і відшкодував збитки

16:54, 18 листопада 2016
Курйози
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Неприємний інцидент у київському метро несподівано отримав хороше завершення.

Фото facebook.com/kyivmetro

Чоловік, який розбив вікно у вагоні метро, через два місяці відшкодував збитки.

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Про це повідомляється на сторінці київського метрополітену в Facebook. Адміністрація КП не очікувала, що винуватець знайдеться.

"Пам'ятаєте цю фото? Сьогодні винуватець заплатив збиток. Сам. Ми досі в приємному шоці", - йдеться у повідомленні.

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