Юзери мережі вклали $100 тисяч на риття безглуздої ями: де знаходиться "Святкова діра", ніхто не знає
Компанія Cards Against Humanity, що спеціалізується на випуску гральних карт для вечірок, вирішила відзначити «чорну п'ятницю» особливим проектом: вона анонсувала появу величезної ями без явної на те причини.
Про це пише CNN.
У проекті, що отримав назву «Святкова діра», міг взяти участь будь-хто: достатньо зайти на сайт компанії, де проводиться компанія по збору коштів.
Повідомляється, що «яма» зібрала вже понад $100 тис.
«Поки надходять кошти, ми будемо рити», - написала компанія на спеціальному сайті проекту HolidayHole.com.
Читайте також"Чорна п'ятниця" по-українськи: журналісти розповіли, де шукати знижки (відео)
«Розкопки» масивного отвору була закінчена в неділю ввечері. Як зазначається, місце розташування цієї ями невідомо, у відповідях на запитання користувачів зазначається, «що діра в Америці і у ваших серцях».
Процес йшов у прямому ефірі і доступний онлайн.
Як пише CNN, компанія Cards Against Humanity не перший раз влаштовує подібні «розваги». У 2015 році компанія збирала по $5 «ні на що». Згідно з даними Cards Against Humanity, близько 11 тис. людей приєдналося до такої «розваги».