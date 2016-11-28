Юзери мережі вклали $100 тисяч на риття безглуздої ями: де знаходиться "Святкова діра", ніхто не знає

Про це пише CNN.

У проекті, що отримав назву «Святкова діра», міг взяти участь будь-хто: достатньо зайти на сайт компанії, де проводиться компанія по збору коштів.

Повідомляється, що «яма» зібрала вже понад $100 тис.

«Поки надходять кошти, ми будемо рити», - написала компанія на спеціальному сайті проекту HolidayHole.com.

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«Розкопки» масивного отвору була закінчена в неділю ввечері. Як зазначається, місце розташування цієї ями невідомо, у відповідях на запитання користувачів зазначається, «що діра в Америці і у ваших серцях».

Процес йшов у прямому ефірі і доступний онлайн.

Як пише CNN, компанія Cards Against Humanity не перший раз влаштовує подібні «розваги». У 2015 році компанія збирала по $5 «ні на що». Згідно з даними Cards Against Humanity, близько 11 тис. людей приєдналося до такої «розваги».