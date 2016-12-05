У Британії пес прогриз двері та застряг у них (фото)

Семирічний пес Тео в британському містечку Мосслі прогриз щілину в кухонних дверях, коли був один вдома. Хазяйка пса Елен знайшла його там, коли повернулася додому. Про це з посиланням на The Daily Mail пише "Медуза".

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Хазяйка припускає, що пес випадково замкнув себе на кухні. На виході були встановлені міцні двері товщиною 4,5 сантиметра з котячими дверцятами. Пес прогриз цей отвір, а потім спробував пролізти через нього. Але застряг.

Вибратися Тео допомогла господиня, коли повернулася додому.

Вона розповіла, що на шиї у пса були сліди крові, але в цілому він у порядку. «Ці двері захищені від злодіїв. Але вони, безумовно, не захищені від Тео», — зауважила господиня.

Збиток від його дій склав 850 фунтів стерлінгів.