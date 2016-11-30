У Рівному виявили прихований підземний тунель (відео)

20:54, 30 листопада 2016
Наука та IT
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Просто посеред центрального парку у Рівному виявили прихований підземний тунель. 

Це сталося тоді, коли біля тамтешнього фонтана провалився асфальт, а під ним виднілася кімната.

Знахідкою вже зацікавились археологи. "Видно, що закладалися дерев'яні бруски, були двері. Це якась підземна частина наземної будівлі, скоріш за все", - каже науковий співробітник Рівненського краєзнавчого музею Олексій Войтюк.

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Найімовірніше, це підземні тунелі князів Любомирських – польських шляхтичів, які були власниками Рівного впродовж 200 років. Цегла з підземної кімнати виготовлена у ХІХ столітті.

У свою чергу краєзнавці говорять, що підземні ходи могли з'явитися ще задовго до появи Любомирських на рівненських землях. 

Наразі археологи чекають дозволу, щоб розпочати розкопки у центральному парку Рівного.

Раніше в історичній частині Житомира на Замковій горі знайшли старовинне підземелля. Під час розкопок археологи на двометровій глибині викопали польські та чеські срібні монети XVI сторіччя, а ще – козацькі люльки.

Копнувши глибше, натрапили на ходи. Припускають, що катакомби ведуть до костьолу Святої Софії, розташованого неподалік, тож їм десь півтисячі років.

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