Жителя Твері звинуватили у фінансуванні тероризму за переказ 2 тисяч рублів до Туреччини

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як розповіла адвокат обвинуваченого, Олена Романова, кримінальну справу було порушено в березні 2016 року. Звинувачення висунуто за першим пунктом статті 205.1 КК РФ, що передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі за сприяння терористичній діяльності шляхом фінансування тероризму.

Подробиці цієї історії розповів сам Гаджиєв. За його словами, в 2014 році він познайомився в гостях у знайомих з молодим чоловіком. Вони подружилися і стали спілкуватися в соціальній мережі.

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Незабаром Гаджиєв побачив, що його друг публікує фотографії із Стамбула. У відповідь на розпитування той відповів, що переїхав до Туреччини з дружиною і дитиною і заробляє на життя, працюючи водієм.

Пізніше в листуванні з Гаджиєвим він зізнався, що іноді їздить в Сирію в зону бойових дій, і намагався «впарювати свою ідеологію», що, за словами обвинуваченого, стало причиною для розбіжностей між ними.

За словами Гаджиєва, через якийсь час він перевів гроші своєму знайомому в 2014 році, коли дізнався, що той хворий на рак. Після цього вони не спілкувалися.

У березні 2015 року голова азербайджанської діаспори Твері повідомив Гаджиєву, що його ім'я фігурує в "списку ФСБ", і порадив добровільно з'явитися в поліцію. Гаджиєв пішов і після дачі пояснень був відпущений без пред'явлення звинувачень.

Через 8 місяців Гаджиєвим знову зацікавилися правоохоронні органи. Йому "запропонували співпрацю" в обмін на умовний термін і штраф, в іншому випадку погрожуючи тюремним ув'язненням.

«Гаджиєв звернувся за порадою до голови діаспори. Той розповів йому, що знайомий співробітник ФСБ пообіцяв звільнити Гаджиєва від арешту до суду в обмін на явку з повинною і обіцянку не наймати адвоката замість державного захисника. Гаджиєв з'явився в поліцію і підписав папери, які, за його словами, були заготовлені для нього заздалегідь. Пізніше, подивившись в КК статтю, за якою його звинувачують, і зрозумівши, що покарання за нею виключає можливість призначення умовного терміну, Гаджиєв зрозумів, що його обдурили», - сказано в повідомленні.

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За словами адвоката, експертиза не змогла встановити, на що були витрачені 2000 рублів, перекладені Гаджиєвим дружині його знайомого в Туреччину. У той же час, каже адвокат, інша експертиза, проведена аспірантами історичного факультету Тверського державного університету, містить висновок про те, що Гаджиєв поділяв ідеї "Ісламської держави" – оскільки в спілкуванні зі своїми знайомими він нібито вважав неприпустимими лише "вбивства мусульман".

Зараз Нурлан Гаджиєв, каже його адвокат, знаходиться під підпискою про невиїзд і чекає на призначення дати судового засідання у своїй справі.