Немає часу для нудьги: найкращі кадри власників камер GoPro за рік показали в одному відео

У чотирихвилинний ролик "The Year in Review" увійшли кращі кадри, зроблені на камери GoPro в 2016 році та викладені на YouTube.

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Серед авторів кращих відео від першої особи - серфінгісти, екстремали, мандрівники, нирці та інші шукачі пригод, які не можуть уявити своє життя без нових вражень або викидів адреналіну.