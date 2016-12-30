Немає часу для нудьги: найкращі кадри власників камер GoPro за рік показали в одному відео
16:56, 30 грудня 2016Курйози
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Компанія GoPro опублікувала відео, в якому зібрала найкращі кадри, зроблені власниками камер у 2016 році.
Найбільш запаморочливі відео 2016 року об'єдналися разом / Кадр із відео на YouTube-каналі GoPro
У чотирихвилинний ролик "The Year in Review" увійшли кращі кадри, зроблені на камери GoPro в 2016 році та викладені на YouTube.
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Серед авторів кращих відео від першої особи - серфінгісти, екстремали, мандрівники, нирці та інші шукачі пригод, які не можуть уявити своє життя без нових вражень або викидів адреналіну.
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