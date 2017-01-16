У Росії узялися за роботу стрип-барів: хочуть видати флірт-актрисам посадову інструкцію

Відповідний документ у Мінпраці РФ направив власник клубу Golden Girls Лаки, який встав на захист своїх співробітниць, пише "Газета.Ru".

Автори ініціативи пояснили, що ринку стрип-клубів необхідна легалізація у правовому полі та чітке регулювання. Це допоможе зупинити роботу закладів, що надають інтимні послуги під вивісками стрип-клубів, впевнені вони.

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«Стриптиз-індустрія часто пропонує не тільки стриптиз-послуги, а й суміжні, аж до прямої проституції, - пояснив гендиректор юридичної компанії Urvista Олексій Петропільська. - Є борделі під вивіскою „стрип-клуб“, а є класичні клуби, де дійсно все обмежується танцями і випивкою».

Перевірками дошкуляють і тих, і інших, додав юрист. Основна причина, на його думку, криється в тому, що в Росії немає правового поняття «стриптиз». «Ніде не прописано, як це має виглядати, щоб не підпадав під закон про заняття проституцією», - пояснив фахівець.