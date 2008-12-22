У Львові відкрили антикризову кнайпу

У Львові з`явилося кафе нового типу. Називається воно «Антикризова кнайпа». Відкрився заклад обрядом «засівання» доларовими купюрами (не справжніми, звичайно), як це було прийнято у легендарного львівського судді Зварича, пише газета "Сегодня". В емблемі закладу є літери П і Ц.

Фішки в інтер`єрі - запаси на зиму у вигляді консервних закруток, пшона, макаронів, дешевих сигарет без фільтру і цигарок-самокруток, а також валюти в трилітрових банках, мовляв, тепер надійніше тримати гроші в домашній склотарі, ніж у комерційних банках. Один зі слоганів закладу: «Навіщо нам цей дебільний Єгипет? Їдь у Карпати!» Офіціанти одягнені в костюми банкірів, біржових консультантів і фінансових аналітиків.

Їжа в кафе найпростіша, а вартість написана з урахуванням нинішнього стану справ в економіці - в цінах присутні копійки. «Дрібну здачу даватимемо дрібними монетами або насінням», - розповіла працівниця кафе Катерина. Борщ з грінками «Вічна цінність» за 5,55 грн, картопля по-селянськи з яєчнею «Навіщо нам Нацбанк?» - 7,77 коп., сендвіч «Ковбасна девальвація» - 7,66 грн. Одна з «коронних» страв - сухарі, які зазвичай сушать у кризу. Порція з десяти сухарів з соусом - 5,55 грн.

Відгуки відвідувачів поки неоднозначні. «Ціни на їжу помірні, а ось на випивку явно не антикризові. Келих пива коштує 7 грн., а 50 грамів горілки - майже 8 грн.», - скаржиться відвідувач Євген Романюк. «Ідея цікава - робити гроші на кризі. Ось тільки офіціанти не дуже вправні, видно, що «колишні банкіри», - посміхається львів`янин Роман. За словами власника Юрія Назарука, кафе проіснує 80 днів - він упевнений, криза закінчиться 1 березня, і він зробить тут інше кафе, яке він не зміг відкрити зараз через кризу, - ніхто не дав на це кредит.