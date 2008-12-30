У Китаї знайшли найбільше в світі поховання динозаврів

На сході Китаю вчені виявили найбільше в світі поховання динозаврів, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на агентство «Синьхуа».

У провінції Шаньдун з 1960-х років всього було знайдено 7,6 тис. скам`янілих решток вимерлих тварин, більшість з яких – качконосі динозаври (гадрозаври).

Ці знахідки можуть пролити світло на питання зникнення динозаврів на Землі.