Юнкер не виключив, що заспіває в дуеті з Гройсманом на відкриття Євробачення-2017 в Києві

Про це повідомляє Depo.ua.

"Я можу сказати, що ми з прем'єр-міністром можемо заспівати на початку Євробачення", - пожартував Юнкер, але приїхати не обіцяв.

Читайте такожТрамп не зміг блиснути знаннями імен глав ЄС, натомість розповів про дзвінок "приємного хлопця" по ту сторону Атлантики

При цьому Гройсман дав йому символ українського "Євробачення" в рамочці.

"Ви вперше відвідали Україну в 1997 році, в цьому році вже 20 років пройшло. І хороший привід відвідати Україну під час проведення "Євробачення". Розраховую на те, що будемо вас вітати", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, що організатори "Євробачення-2017" вже показали ескіз мультимедійної сцени пісенного конкурсу. Конкурс відбудеться в травні.