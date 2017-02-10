Юнкер не виключив, що заспіває в дуеті з Гройсманом на відкриття Євробачення-2017 в Києві
14:31, 10 лютого 2017Курйози
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запросив президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера відвідати Київ під час конкурсу Євробачення-2017 в Києві.
Гройсману в Європі сьогодні багато чого наобіцяли... / REUTERS
Про це повідомляє Depo.ua.
"Я можу сказати, що ми з прем'єр-міністром можемо заспівати на початку Євробачення", - пожартував Юнкер, але приїхати не обіцяв.
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При цьому Гройсман дав йому символ українського "Євробачення" в рамочці.
"Ви вперше відвідали Україну в 1997 році, в цьому році вже 20 років пройшло. І хороший привід відвідати Україну під час проведення "Євробачення". Розраховую на те, що будемо вас вітати", - зазначив Гройсман.
Нагадаємо, що організатори "Євробачення-2017" вже показали ескіз мультимедійної сцени пісенного конкурсу. Конкурс відбудеться в травні.
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