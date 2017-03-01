У Нідерландах "заарештували" 99-річну бабусю, яка все життя мріяла про це (фото)

Бабуся Енні розповіла офіцеру, що завжди хотіла відчути, як воно, бути ув'язненою, передає Sky News.

Незважаючи на відсутність порушень й приводів для затримання, поліція була рада допомогти майже сторічній Енні й посадила її до камери, а також одягла наручники.

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Поліцейські написали на своїй сторінці у Facebook, що це день, який "запам'ятається". Місцеві жителі також позитивно оцінили таку своєрідну допомогу поліцейських.

Раніше ветеран Другої світової війни відзначив своє сторіччя із сотнею жінок. Дуг Канінгем ще під час війни розповів товаришам, що якщо доживе до 100 років, то хотів би запросити на святкову вечірку 100 жінок. Цю мрію з радістю погодилися втілити місцеві жінки.