Ветеран Другої світової війни відзначив своє століття з сотнею жінок (відео)

21:13, 22 лютого 2017
Курйози
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Дуг Канінгем запросив на вечірку всіх місцевих дівчат.

Здійснення мрії: ветеран Другої світової війни відсвяткував 100 років з сотнею жінок /

Дуг Канінгем ще під час війни розповів товаришам, що якщо доживе до 100 років, то хотів би запросити на святкову вечірку 100 жінок, передає ТСН.

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До свого дня народження чоловік згадав про свою мрію, яку з радістю погодилися виконати місцеві жінки.

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