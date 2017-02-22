Ветеран Другої світової війни відзначив своє століття з сотнею жінок (відео)

Дуг Канінгем ще під час війни розповів товаришам, що якщо доживе до 100 років, то хотів би запросити на святкову вечірку 100 жінок, передає ТСН.

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До свого дня народження чоловік згадав про свою мрію, яку з радістю погодилися виконати місцеві жінки.