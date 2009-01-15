Інтернет жартує про "сектор без газа" (анекдоти)

Новий газовий конфлікт Росії і України, в результаті якого страждає Європа, породив безліч анекдотів. Ще під час новорічних канікул інтернет-товариство почало жартувати, що основні новини останнім часом про сектор газа і "сектор без газа".

Тепер сарказму в жартах про "сектор без газа" додалося.

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Когда на переговорах украинская делегация сказала, что согласна покупать газ по рыночной цене, только скажите, по какой формуле "Газпром" рассчитывает эту цену, россияне достойно ответили: "Может быть, вы еще хотите, чтобы российским послом в Украине был нобелевский лауреат по литературе?".

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Газ для Украины должен стоить больше, чем для Западной Европы, поскольку Украина получает его раньше и, значит, более свежим.

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Газпром:

- А у нас в квартире газ. А у вас?

Нафтогаз:

- А у нас газопровод. Вот...

Болгария:

- А у нас огонь погас -

Это раз...

Грузовик привез дрова -

Это два...

Путин: - А из нашего окна

Площадь Красная видна!

Тимошенко: - А у нашего окошка

По трубе гуляет кошка...

Путин:

А в-четвертых, Тополанек

Отправляется в полет.

Потому что где-то кто-то

ходу газу не даёт!

Ющенко, Тимошенко, Дубина (хором):

- Мы ходили по Брюсселю,

там сейчас такой экстаз...

Рассказали всем про синий

Презеленый красный газ!

Кто на кранике сидел,

Кто на лыжах песни пел...

Витя пел,

Вован молчал,

Пиебалгс права качал...

Дело было вечером,

тырить было нечего.

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