На війні в Україні ліквідували генерала, якого Путін нагородив 'Золотою Зіркою'

Влітку генерал доповідав кремлівському вождю про "захоплення" Костянтинівки.

Українські військові ліквідували командира 4 окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ генерал-майора Антона Груніса. Це відбулося невдовзі після того, як він доповів російському диктатору Володимиру Путіну про "захоплення" Костянтинівки.

Про семрть топгенерала повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Але за який обставин та коли він покинув цей світ, пропагандисти не уточнили.

Але зовсім нещодавно, а саме 28 серпня повідомлялося, що міністерство оборони РФ нагородило Груніса найвищою державною відзнакою – "Золотою Зіркою" Героя Росії. Цю нагороду він отримав "за мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового обов'язку".

Відео дня

Відомо, що підрозділ ліквідованого генерала воював за місто Костянтинівка, яке окупанти намагаються захопити вже майже рік. Хоча влітку особисто Груніс доповідав Путіну про нібито повну окупацію міста.

Як додав український журналіст Денис Казанський, кілька днів тому російська пропагандистка Анастасія Кашеварова натякала, що місце розташування Груніса здали свої та його штаб накрили за наводкою.

"Характерно, що попередника Груніса - попереднього командира 4-ї ОМСБР В'ячеслава Макарова також знищили точним ударом по командному пункту в 2024 році", - зазачив журналіст.

Хто такий Груніс

Він закінчив Казанське суворовське училище у 1996 році. Воював у Чечні та проти Грузії.

У 2021 році генерал пішов у запас, але потім вирішив повернутися, щоб воювати проти України. Під його командуванням окупанти воювали за Бахмут, Часів Яр та Константинівку.

4 ОМСБр (в/ч 40318), якою керував Груніс, була сформована у 2014 році з бойовиків так званої "ЛНР". Після інтеграції до складу регулярних збройних сил РФ бригаду включили до 2-го армійського корпусу. Згодом вона увійшла до складу новоствореної 3-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Росії.

Ліквідація російських генералів на війні в Україні

а даними публікацій УНІАН, під час повномасштабної війни проти України загинула низка російських генералів. Водночас важливо розрізняти підтверджену загибель і повідомлення, які спочатку ґрунтувалися на заявах українських або російських джерел.

Російські генерали, про яких писав УНІАН

Під час повномасштабної війни проти України загинула низка російських генералів. Так, відомо про ліквідацію генерал-майора Віталія Грасимова. Він був начальником штабу та першим заступником командувача 41-ї загальновійськової армії РФ. Ві був убитий 7 березня 2022 року під час боїв у районі Харкова.

Серед ліквідованих є Андрій Колесников, Олег Мітяєв, Андрій Мордвічєв, Роман Кутузов - всі вони були ліквідовані у 2022 році А Володимир Завадський - генерал-майор, заступник командувача 14-го армійського корпусу РФ був убитий у листопаді 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: