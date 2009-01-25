Кока-кола розкрила секрет свого знаменитого напою

Компанія Кока-кола розкрила секрет виробництва свого знаменитого напою, передає Эхо Москвы. Виявляється, що в його основі харчова добавка, яку виробляють з кошенільних черв`яків. Цей екстракт ще називають карміновою кислотою. Кока-кола була вимушена оприлюднити рецепт, інакше напою був би закритий шлях на турецький ринок. Раніше турецький Фонд святого Миколая подав на корпорацію до суду, вимагаючи розкрити формулу напою, щоб зрозуміти, чи не є його інгредієнти шкідливими.