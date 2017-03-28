У Києві чоловік зробив із лоджії військовий корабель (відео)
18:30, 28 березня 2017Курйози
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Власник квартири біля станції метро Арсенальна "побудував корабель" прямо в центрі Києва.
Киянин перетворив власну лоджію на військовий корабель
Майор морського флоту на пенсії в Києві перетворив власну лоджію в військовий корабель. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Власник квартири біля метро Арсенальна побудував корабель прямо в центрі Києва. Палубу поклав на палі, встановив штурвал і гармати, і повісив прапори. Сам чоловік виготовляє кубки для різних видів спорту.
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