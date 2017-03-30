Медвєдєв порадив міністру ставити собі будильники "в різні місця" (відео)

Після поїздки в Арктику прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв проводив засідання уряду, на якому мав дуже втомлений вигляд.

Міністр сільського господарства спізнився на нього, через що наразився на критику з боку Медведєва.

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"Це не значить, що на засідання уряду треба спізнюватись. Ми вас чекали. Я повернувся вчора дуже пізно, і я от на місці був, а вас чекали. Недобре. Будильник собі ставте, в різні місця", - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путіна, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв та інші російські чиновники здійснили поїздку на архіпелаг Земля Франца-Йосипа, метою якої було засвідчити роль Росії в арктичному регіоні.